Scontri con bastoni e fumogeni per Nocerina-Brindisi: nei guai 6 ultras

In azione, stamattina, gli agenti del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore e della Questura di Brindisi, nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore avviata per i fatti registrati il 16 ottobre in occasione di Nocerina-Brindisi. Sono finiti nei guai 6 ultras per rissa aggravata e possesso e utilizzo di oggetti contudenti. I gruppi dei tifosi delle squadre avversarie, infatti, prima di raggiungere lo stadio, si erano scontrati con mazze e bastoni e lancio di fumogeni, ferendo anche alcuni presenti.

Gli accertamenti

E' emerso che la carovana dei tifosi ospiti a bordo dei propri veicoli, dopo aver evitato i controlli programmati per la loro scorta, avevano percorso strade alternative, giungendo a Nocera Superiore. Contemporaneamente, i tifosi della Nocerina, sapendo come gli ultras del Brindisi fossero in zona, hanno iniziato a cercarli e, a pochi chilometri dall'impianto sportivo di Nocera Superiore, le tifoserie hanno dato luogo alla rissa, mettendo a rischio anche l'incolumità pubblica. Per gli indagati, dunque, sono scattati obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Altri 18 ultras, intanto, risultano indiziati degli stessi reati ma non sono stati raggiunti dalla misura perchè incensurati o privi di precedenti specifici.