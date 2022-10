Scontri tra ultras di Nocerina e Brindisi, spuntano spranghe e mazze: diversi feriti

Ancora un episodio di violenza in occasione di una partita di calcio. Caos e tanta tensione, oggi pomeriggio, a Nocera Inferiore dov’era in programma la partita di Serie D Nocerina-Brindisi allo stadio “San Francesco”.

La tensione in strada

Secondo una prima ricostruzione, un centinaio di tifosi pugliesi, a bordo di auto e minivan, all'altezza dell'incrocio tra via Trieste e via Porta Romana, avrebbero incrociato gli ultras rossoneri. Di qui il caos, con mazze e spranghe sono state danneggiate le auto in sosta e i cassonetti della spazzatura. Gli scontri sono proseguiti fino a via Anfiteatro. Ci sarebbero anche diversi feriti, in entrambe le tifoserie, che sono stati trasportati in ospedale. Spaventati i residenti che si sono chiusi nelle case per evitare di rimanere coinvolti. A fronteggiare la situazione, senza non poche difficoltà, gli agenti della Polizia che scortavano il torpedone di tifosi pugliesi.

La reazione

Duro il commento di Daniele Arigliano, presidente del Brindisi: "Restringere a 90 tifosi ospiti la trasferta per poi lasciare 300 tifosi fuori ad uccidersi di botte, è assurdo. Complimenti a chi ha gestito il servizio d'ordine di questa partita".