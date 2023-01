Scontri prima della partita: convalidato l'arresto per i sette tifosi della Paganese

Il Gip del tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l'arresto dei 7 tifosi della Paganese arrestati dopo gli scontri di domenica, avvenuti prima della partita fra la squadra di casa e la Casertana.

La decisione

Il giudice, stando a quanto si apprende al termine dell'udienza di convalida, ha disposto per loro la misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati a vario titolo di possesso e lancio di oggetti contundenti e fumogeni, di resistenza a un pubblico ufficiale, rissa, devastazione. Alcuni, inoltre, avrebbero provocato l'incendio di un pullman di tifosi della Casertana che ha causato anche il danneggiamento di un edificio. Per i due tifosi della Casertana, arrestati anch'essi in flagranza differita lunedì, ha proceduto il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella giornata di martedì, che deciso di rimetterli in libertà con obbligo di firma.