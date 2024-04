Scontri tra tifosi e agenti prima di Salernitana-Fiorentina: 4 arresti

Sono quattro le persone arrestate dalla Polizia di Stato, che avrebbero partecipato agli scontri tra tifosi e agenti di Polizia all'esterno dello stadio Arechi di Salerno. I disordini sono avvenuti domenica scorsa, nel pomeriggio, prima dell'inizio della partita tra Salernitana e Fiorentina.

Il caso

Per circa una mezz'ora, c’è stato uno scontro tra supporter della squadra di casa e polizia, intervenuta per scongiurare un contatto con i tifosi ospiti. Quindici sono stati gli agenti feriti, di cui tre andati in ospedale. Stamattina si è tenuta una conferenza stampa negli uffici della Procura a Salerno dove il procuratore Giuseppe Borrelli e il questore Giancarlo Conticchio hanno illustrato le indagini svolge subito dopo l'episodio di violenza. Si tratta di arresti in differita, è stato spiegato dal capo dei pm di Salerno Giuseppe Borrelli, nel corso di una conferenza stampa. Gli investigatori della Questura di Salerno con il coordinamento della Procura sono arrivati all'identificazione dei presunti partecipanti agli scontri grazie alle immagini fotografiche e video.

Il racconto del Questore

“Abbiamo riportato in totale 15 feriti, 12 del reparto mobile di Napoli e tre in servizio alla Questura di Salerno, compreso un funzionario di Polizia, dirigente del settore, che si è visto esplodere la bomba carta a distanza di pochi centimetri dal suo corpo e ha riportato non solo lesioni e traumi, ma anche la bruciatura degli indumenti che indossava. C'è un anfibio che si è spappolato nell'esplosione della bomba carta". Il questore spiega che, in occasione della partita Salernitana-Fiorentina, sono stati impiegati "360 uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, un numero proporzionato all'entità del rischio della partita, e 260 steward". Quando i tifosi della Fiorentina sono arrivati nel parcheggio "un gruppo di 200-250 facinorosi - ricostruisce Conticchio - ha tentato di avvicinarsi alla recinzione che separa la tribuna dal settore ospiti. Lì, il pronto impiego del personale di servizio appositamente collocato in quel posto e in quella posizione ha tenuto sotto controllo la situazione, situazione che poi è peggiorata quando questi facinorosi hanno iniziato a lanciare di tutto, pietre, bombe carta, fumogeni, bastoni nei confronti dei reparti schierati". "Il servizio predisposto ha funzionato", sottolinea il questore, che rivolge il suo "plauso ai miei uomini e alle mie donne della Polizia di Stato e anche alla Guardia di Finanza, lì presente". "Sono stati sparati cento lacrimogeni per disperdere la forza - prosegue Conticchio - ma, quando sono stati esplosi i lacrimogeni per disperdere la forza, loro hanno risposto con una bomba carta". "E' la prima volta che succedono, a Salerno, scontri con la Polizia, scontri con lo Stato. Se le forze dell'ordine non fossero intervenute, ci sarebbe stato un contatto diretto tra i supporter della Fiorentina. A questa esplosione di lacrimogeni, abbiamo dovuto contenere con non poche difficoltà i 350 tifosi della Fiorentina che volevano rispondere agli scontri", conclude il questore.