Incidente stradale sulla litoranea costa Sud: auto contro scooter, traffico in tilt

E' accaduto nei pressi della discoteca Dolcevita. Sul luogo posto sono subito giunti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per i soccorsi. Solo spavento per gli automobilisti ma nessuna conseguenza grave per loro

Traffico in tilt e tanta paura oggi sulla litoranea, direzione Nord, nel tratto compreso tra Pontecagnano Faiano e Salerno. Per cause al vaglio degli inquirenti, si sono scontrati uno scooter e tre auto.

I dettagli

E' accaduto nei pressi della discoteca Dolcevita. Sul luogo posto sono subito giunti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per i soccorsi. Solo spavento per gli automobilisti ma nessuna conseguenza grave per loro.