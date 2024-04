Lancio di pietre vicino l'A30: rissa sfiorata tra tifosi di Sarnese e Scafatese

Scontro tra tifosi di Sarnese e Scafatese, ieri pomeriggio, al termine della partita per il campionato d’Eccellenza.Nei pressi dell’ingresso dell’A30, infatti, un gruppo di ultras della Sarnese avrebbe preso di mira le automobili dei tifosi scafatesi colpendole con pietre e sassi.

Rissa sfiorata

A quel punto i tifosi ospiti sono scesi dalle vetture per affrontarli, ma la Polizia che li scortava è riuscita a bloccarli e a condurli verso l’autostrada. Sono in corso le indagini dei poliziotti sarnese per risalire all’identità degli autori dell’agguato.