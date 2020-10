Covid-19: negativi i 5 dipendenti del Comune di Salerno, lo screening continua

Risultano negativi, dopo il tampone, al Covid-19 i cinque dipendenti comunali risultati invece positivi al test sierologico eseguito a Palazzo di Città nei giorni scorsi grazie alla collaborazione con l'ASL Salerno. La sinergia operativa tra il Comune di Salerno e l'ASL Salerno continua per realizzare il controllo totale di tutti i dipendenti e di tutte le sedi dell'amministrazione comunale.

Le prossime tappe

Continua lo screening, disposto dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e coordinata dal Direttore Staff Vincenzo Luciano: le prossime tappe sono la sede delle Politiche Sociali in via La Carnale e il Settore Anagrafe in via Picarielli ed al Comando di Polizia Municipale in via dei Carrari, 31. Nell'ambito delle operazioni di prevenzione e contrasto al Covid-19 questo monitoraggio complessivo è particolarmente importante a tutela della salute dei dipendenti, degli amministratori e dei cittadini che frequentano le sedi comunali. Nel contempo prosegue il programma di rafforzamento dei servizi informatici per lo svolgimento sempre più massiccio di pratiche a distanza come ad esempio è avvenuto con risultati eccellenti in occasione dei bandi per i buoni spesa ed i buoni casa