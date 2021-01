Giffoni Valle Piana, screening sanitario sul personale scolastico: esiti negativi

Si è concluso nel pomeriggio di ieri lo screening sanitario sul corpo docenti e sul personale scolastico organizzato dal sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Nella giornata di ieri, presso la struttura comunale Covid-19, sita nelle aule multimediali della Cittadella del Cinema, i personali del micro-nido comunale, delle scuole dell’infanzia e primarie presenti sul territorio di Giffoni Valle Piana e interessati dalla riapertura per garantire la didattica in presenza sono stati sottoposti a test antigenico. Tutti gli esami hanno dato esito negativo.

“Si tratta di un ulteriore gesto organizzato dall’Ente comunale per dimostrare quanto l’Amministrazione Comunale abbia a cuore la salute di tutti, specie dei più piccoli. In attesa dello screening della Regione Campania, con l’Amministrazione Comunale abbiamo deciso di compiere questo importante passo e rasserenare le famiglie, inizialmente preoccupate per la parziale riapertura.

Un ringraziamento speciale va all’assessore con delega alla Sanità Luigi Tedesco, alla consigliera con delega all’Istruzione Angela Maria Mele e al responsabile Aft Picentini, dottor Giovanni Carolla, per aver messo in piedi in tempi record questa importante attività di monitoraggio e garantire la sicurezza”.