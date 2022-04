"Non c'è cosa più divina che invadere l'Ucraina": spuntano scritte filorusse a Salerno

"Non c'è cosa più divina che invadere l'Ucraina" e "Gloria agli eroi russi": queste le scritte apparse sui muri del sottopassaggio di via Santi Martiri e in via Francesco Cantarella, nei pressi di piazza Falcone e Borsellino.

Bomboletta spray e incitazione alla guerra portata avanti da Putin, dunque, da ignoti, nella nostra città. In tanti stanno notando e disapprovando il messaggio spuntato sui muri cittadini.