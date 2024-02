Sala Consilina, minacce alla premier sulla porta di Fratelli d'Italia: "Meloni appesa"

Spuntano scritte minacciose nei confronti della premier Giorgia Meloni, sulla vetrata d'ingresso della sede di Fratelli d'Italia a Sala Consilina. Lo denuncia Francesco Bellomo, coordinatore di FdI per il territorio del Vallo di Diano. "Ancora una volta i cattocomunisti depressi del Vallo di Diano vandalizzano la sede di Fratelli d'Italia - spiega in una nota -. Si tratta di incoscienti che non si rendono conto che la Meloni non è solo un'esponente politica, ma è la presidente del Consiglio".

"Non c'è niente da fare - si chiede Bellomo - quando non ci sono argomenti ed il livello intellettivo è nullo che si può fare? Siamo pronti al confronto, anziché nascondersi dietro queste scritte perché non aprire un dibattito e confrontarsi sugli argomenti". La sede salese di FdI già lo scorso mese di dicembre fu presa di mira: sempre sulla vetrata d'ingresso fu apposta una scritta contro il generale Vannacci.