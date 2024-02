Scritte No Vax, sit in davanti alla sede del Patronato Cgil: "Un attacco alla democrazia"

Sit in del gruppo Cgil davanti alla sede del Patronato Inca-Cgil che, due giorni fa, è stata presa nel mirino dai No Vax. Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno imbrattato i muri esterni con le scritte “Il vaccino uccide”, “servi nazisti”.

Il presidio

Questa mattina gli esponenti del sindacato salernitano si sono ritrovati proprio davanti la sede di Corso Garibaldi insieme al segretario generale Antonio Apadula: “Stiamo vicini a coloro che lavorano in questa sede. Era doveroso farlo. Non sottovalutiamo quello che è successo e rivendichiamo la nostra posizione: con il vaccino è stato debellato il covid. Questi estremisti se ne facciano una ragione. C’è una regia occulta che sta colpendo non solo la nostra area. Quando si attacca una sede sindacale si attacca la democrazia. Abbiamo già attivato le forze dell’ordine per individuare i responsabili”.