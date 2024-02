Salerno, spuntano scritte "no vax" davanti al Patronato Cgil: indaga la Polizia

Sconcerto, a Salerno, dove ignoti hanno imbrattato i muri esterni della sede del Patronato Inca Cgil di Corso Giuseppe Garibaldi con scritte no vax: “Il vaccino uccide”, “servi nazisti”. Un vero e proprio atto vandalico che, probabilmente, è stato messo a segno la scorsa notte. In mattinata, sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi ed acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona per provare a risalire agli autori della bravata.

La denuncia del segretario

Parla di “aggressione vile e deplorevole che si aggiunge al lungo elenco di attacchi a sedi sindacali della nostra organizzazione, prese di mira da forze No Vax e riconducibili a nuovi fascismi, il cui scopo è quello di colpire i soggetti dellarappresentanza collettiva, unici presidi di democrazia a salvaguardia dei diritti” il segretario generale della Cgil Salerno Antonio Apadula: “Contro questo gesto ignobile la Cgil di Salerno intraprenderà ogni azione validaper assicurare alla giustizia gli autori di questo scempio e per tutelare la propria immagine. Non ci fermeremo. Non ci fermeranno. Abbiamo la necessità di aprire immediatamente tutti insieme una riflessione seria su quanto sta avvenendo. Non possiamo in alcun modo trattare con superficialità quanto accaduto. Non possiamo tollerare che qualcuno possa minacciare o intimidire il lavoro di quanti si battono per tutelare i diritti di ciascuno e la stessa democrazia. Questa è una battaglia comune a cui tutte le forze civili e democratiche hanno il dovere di contribuire. Questo episodio, infatti, non è un caso a se stante e non lo è neppure il metodo fascista che utilizzano taluni. Il nostro è un appello sentito e accorato a coloro che intendono difendere la nostra democrazia e porsi, quindi al nostro fianco. Noi continueremo a svolgere la nostra attività. Non ci lasceremo intimidire. A testa alta per difendere i diritti di tutti e di ciascuno”.

La nota di Memoria In Movimento: