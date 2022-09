Nomina scrutatori a Pontecagnano, la denuncia del M5S: "Nessun controllo"

Presa di posizione del Movimento Cinque Stelle dopo la riunione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori a Pontecagnano Faiano. Matteo Zoccoli, membro delle meet up grillino, ha partecipato alla nomina presso l’ufficio elettorale contestando le modalità attraverso cui la commissione elettorale (presieduta dal vicesindaco Di Muro e composta da Francesco Fusco, Gaetano Nappo e Gianfranco Ferro) ha operato.

La denuncia

“Abbiamo appreso – spiega Zoccoli - che le condizioni poste alla base dell’adesione alla Manifestazione di interesse erano due: trovarsi nella condizione lavorativa di “non occupato” e non essere percettore di reddito. Tali criteri non solo non sono riscontrabili dall’Ente, ma non vi è nemmeno la volontà politica di incrociare i dati che potrebbero essere già in possesso del Settore Politiche Sociali”. “La Commissione – aggiunge Zoccoli - non ha approntato meccanismi di controllo volti a chiarire se sia stata fatta o meno una dichiarazione mendace dal cittadino, come richiamato nello stesso corpo della Manifestazione di interesse. Insomma che siate un cardiologo o un inoccupato non rileva perché tanto nessuno controlla. Resta da capire allora perché inserirlo come condizione per aderire alla Manifestazione di interesse? Perché la presenza del nominativo nell’elenco dell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale viene valutato e per le altre condizioni ci si affida ad una autodichiarazione? Nemmeno i controlli a campione sui ben 88 nominati scrutatori è stato possibile ottenere, perché la responsabilità politica di aver indotto persone a fare una falsa dichiarazione forse sarebbe troppo scottante.