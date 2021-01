Scuola in presenza: alunni in isolamento anche alla "Costa", l'appello al sindaco Napoli

Tensione e preoccupazione tra insegnanti e genitori del nostro territorio, a pochi giorni dal ritorno in presenza a scuola. Dopo i casi accertati di positività accertati ad Amalfi, Montecorice, Nocera Superiore, infatti, sono emerse positività, come è noto, anche negli istituti di Salerno città, in particolare presso la scuola Alfonso Gatto di Pastena, il liceo Alfano I ed anche presso la Giacomo Costa dove diversi alunni sono in quarantena. "Non capiamo che necessità ci sia di continuare le lezioni in presenza visto il proliferare dei contagi tra studenti e personale scolastico - hanno osservato dei genitori- Abbiamo davvero timore per eventuali nuovi positivi in classe e non sappiamo per quale motivo il sindaco Vincenzo Napoli non faccia tornare la DAD prima che proliferino nuovi annunciati focolai".

I docenti

Dello stesso avviso, alcune insegnanti: "Molti colleghi fragili non stanno frequentando la scuola perchè non sono nelle condizioni di esporsi eventualmente al virus, quindi molti alunni dovranno seguire le lezioni con le supplenti: ci chiediamo a chi davvero giovi il ritorno della didattica in presenza calcolando che le classi non possono neppure più contare su numerosi insegnanti di ruolo".

Gli alunni

E non contenti del ritorno tra i banchi neppure diversi alunni delle scuole medie: "Siamo stati in aula con la finestra aperta, ma faceva freddo e pioveva: non ci sentiamo tranquili in classe e pensiamo che a questo punto sarebbe stato meglio continuare con la DAD".

Le segnalazioni

Intanto, in redazione arrivano altre segnalazioni di nuove classi isolate tra scuole primarie e secondarie di I grado, ma nessuna conferma da parte delle dirigenze scolastiche. "La sensazione è che non si vogliano rendere noti i casi di quarantene in aula per evitare un ritorno alle lezioni a distanza- ha osservato una docente che, come gli altri intervistati, chiede l'anonimato - Ma ci chiediamo per quale motivo non far emergere un dato di fatto che salverebbe, con i giusti provvedimenti, molte altre persone dal contagio. E' giusto rischiare sulla pelle di bambini e insegnanti, oltre che delle loro rispettive famiglie?". E la situazione di rischio, con il ritorno in classe degli studenti delle superiori, in effetti, non potrà che peggiorare.

L'appello delle mamme al sindaco Napoli: