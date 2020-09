Scuola: slitta ancora la riapertura a Battipaglia, ecco le date a Contursi, Padula ed Altavilla

Inizialmente era stata annunciata per il 28 settembre, ma la ripresa della scuola Battipaglia slitta ancora ed è stata rinviata al 1° ottobre. "I dirigenti scolastici hanno inoltrato una nota (n. 61919 del 25.9.c.a.) mediante la quale hanno segnalato sia delle criticità in ordine alla ristrettezza del tempo a disposizione per svolgere compiutamente le attività di pulizia e preparazione che all’indisponibilità, a tutt’oggi, dei banchi monoposti nonché dell’ “organico covid”, con pedissequa istanza di rinvio", si legge dal Comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri rinvii

Stessa data per Contursi, mentre a Padula si parte domani, 26 settembre. Ancora, ad Altavilla, la riapertura della scuola slitta al 5 ottobre per via di alcuni casi di Covid rilevati nel comune.