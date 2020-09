Nuova scuola a Battipaglia, la sindaca: “Basta polemiche, pronta la gara”

Nuova scuola a Battipaglia: l'Istituto comprensivo Fiorentino cambia look. E' stata siglata dalla Dirigente dell'Edilizia Scolastica della Regione Campania, Santaniello, la convenzione che disciplina i lavori di demolizione degli edifici scolastici. Per l'Istituto Comprensivo Statale Fiorentino è in programma un nuovo polo scolastico per un investimento complessivo di 7.128.523,62 euro.

I dettagli

La convenzione, richiamando l'ultimo Decreto del Ministero dell'Istruzione n.42 del 30/06/2020, che ha approvato l'elenco degli interventi di edilizia scolastica della Regione Campania tra cui appunto quello che vede come beneficiario il Comune di Battipaglia, impone, pena la revoca del finanziamento, che i lavori siano affidati entro il 21 febbraio 2021. Gli uffici dell'Ente sono già al lavoro per la pubblicazione del bando di gara europeo.

