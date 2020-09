Scuola al via a Bracigliano: ripartono i servizi trasporto e mensa

Tutto pronto, a Bracigliano per il taglio del nastro del nuovo Anno Scolastico 2020-2021, previsto il 24 settembre prossimo. Sono, infatti, da poco terminati i lavori di adeguamento dei plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo di Bracigliano, comprendente scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Le scuole interessate agli interventi sono: il plesso Manzi Casale; il plesso Filzi al Capoluogo e il plesso San Nazario.

I dettagli

I lavori hanno riguardato l’adeguamento delle aule previa demolizione delle pareti interne per consentire l’allargamento delle stesse, l’adeguamento dei servizi igienici e degli impianti elettrici, pitturazione e sanificazione di tutti i locali. Ogni ambiente è dotato di colonnine con gel igienizzante per le mani e di locandine informative contenenti le indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e tutte le linee guida da attuare in caso di presenza di eventuali soggetti contagiati. Con l’inizio del nuovo anno scolastico ripartiranno anche i servizi di trasporto e di mensa per gli studenti. I soggetti interessati potranno presentare le apposite domande individuali per usufruire dei servizi indicati, che come le lezioni, nel rispetto delle stringenti normative emesse dal Governo Centrale in tema di contrasto all’emergenza Covid-19, verranno erogati in totale sicurezza.

