Covid tra i banchi: contagiato un bambino a Campagna, scuola chiusa

Nuovi contagi tra i banchi: a Campagna, il dirigente scolastico, Pietro Mandia, dell'Istituto Comprensivo "G. Palatucci", ha reso noto un caso di positività che interessa un alunno della Primaria presso il plesso Don Milani situato al Quadrivio.

L'ordinanza

Dovendo effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici, è stata disposta dal Comune un'ordinanza che prevede la chiusura del plesso per la giornata di domani venerdì 14 maggio, essendo già normalmente sospese le attività didattiche nella giornata di sabato. L'Asl provvederà, per propria competenza, ad attivare il protocollo previsto in materia sanitaria.