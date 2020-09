Inizio dell'anno scolastico "incerto" in Campania: ecco quando sarà ufficializzata la data

Occorre attendere l'inizio della prossima settimana, per conoscere la data di inizio della scuola, in Campania. Nel corso della riunione convocata questa sera dal Presidente della Regione a palazzo Santa Lucia, e alla quale hanno partecipato l’assessore all’Istruzione, la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale, l’Anci, i sindacati e l’Unità di Crisi per l’emergenza Covid-19, sono state, infatti, affrontate le problematiche relative all’inizio del nuovo anno scolastico. E’ stata l’occasione per una verifica puntuale e oggettiva della situazione attuale in relazione al personale in servizio, alle aule, ai banchi, alle dotazioni di sicurezza, allo screening in corso sul personale scolastico.

L'annuncio

Alla luce di quanto emerso la Regione si è riservata di ufficializzare all'inizio della prossima settimana, sulla base delle indicazioni espresse da tutti i partecipanti al tavolo, la nuova data di inizio delle lezioni in Campania, a tutela delle famiglie, degli studenti, e dello stesso personale scolastico.

Il caso ad Angri

Intanto, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, ha espresso la necessità e il dovere di ricorrere a misure preventive di contrasto al contagio, soprattutto nei luoghi più sensibili. "Dopo un’attenta analisi degli sviluppi epidemiologici sul nostro territorio e a seguito di un proficuo confronto anche con l'ASL di Salerno - UOPC DS 61, si è stabilito che non ci sono le condizioni tali da poter garantire la sicurezza dei nostri ragazzi che frequentano gli istituti interessati dalle elezioni. - ha detto il primo cittadino - Pertanto, considerato che il nostro Comune è interessato da tre diverse tipologie di elezioni (referendarie, regionale ed amministrative) che richiedono un ulteriore giorno di spoglio, si è ritenuto opportuno e necessario prorogare l’inizio delle attività didattiche al 28 settembre per gli studenti fino al Primo Ciclo di Istruzione (scuola dell'infanzia, elementari, medie e le relative scuole paritarie)". Dunque, ad Angri, l'apertura delle scuole, adoperate come seggio elettorale, è fissata a lunedì 28 Settembre, tranne che per gli Istituti Superiori.