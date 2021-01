Il Comune completa la riqualificazione: consegnata la scuola a Baronissi

Dopo tre giorni dalla consegna della scuola di Aiello questa mattina il Comune di Baronissi ha consegnato alla dirigente scolastica, professoressa Paola Rosapepe anche la Scuola “Cosimato”. La scuola di Baronissi capoluogo, dunque, è stata completamente riqualificata, adeguata alla vigente normativa antisismica e provvista di efficientamento energetico.

I dettagli



I lavori hanno riguardato il rafforzamento strutturale dell’immobile cioè delle pareti, dei solai, delle fondamenta. Nuovi impianti elettrici, idrici, termoidraulici, nuovi pavimenti, nuovi infissi interni ed esterni. Consegniamo agli alunni, alle docenti, agli operatori scolastici una scuola più sicura, più funzionale, più vivibile, più attraente. Un investimento atteso da tanti anni, una data importante quella di oggi per la Scuola e per tutta la città. Tutto pronto per riprendere finalmente le lezioni in presenza fin dal prossimo 11 gennaio.