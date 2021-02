Contagi a Scuola, l'incontro tra dirigenti e Asl e le rassicurazioni dell'assessore Avossa

Si è tenuto questa mattina, su sollecitazione dell'assessore all'Istruzione Eva Avossa, una videoconferenza tra il Comune, i dirigenti scolastici e il direttore dell'Asl Arcangelo Saggese Tozzi per avere chiarimenti sulle modalità di comportamento da attivare in caso di contagi in classe. Chiesta, inoltre, maggiore tempestività da parte dell'Asl nel rispondere ai dirigenti.

Circa i casi di dad integrata non attivata per alunni positivi che sono stati denunciati anche dalla figlia di un consigliere, Avossa ha precisato che questa mancanza non è imputabile al Comune in quanto riguarda i dirigenti scolastici, peraltro oberati di impegni anche per via degli scrutini in questo delicato periodo, ma ai quali l'amministrazione chiede di attivarsi in favore degli alunni che ne necessitino.