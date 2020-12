Covid e scuola: i sindaci firmano le ordinanze, altro rinvio in provincia di Salerno

Non suona la campanella, non ancora. Dopo l'ordinanza di rinvio delle lezioni in presenza, firmata dal primo cittadino di Giffoni Sei Casali, anche a Fisciano il sindaco Vincenzo Sessa ha rinviato con un'ordinanza la ripresa delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, fino al 22 dicembre. Ha individuato la stessa data per la ripresa anche il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. "Un’ordinanza - scrive - per prorogare la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza di tutte le scuole presenti sul territorio comunale fino alla data del 22 dicembre".

Epifania

Il primo cittadino di Roccapiemonte, Carmine Pagano, informa la popolazione: "Dopo una serie di considerazioni sanitarie in relazione al numero di soggetti positivi al Covid-19, visto che in questo periodo è ancora alto il rischio di contagio, a seguito anche di consultazioni e valutazioni effettuate con componenti del settore scolastico, ho emesso una ordinanza con la quale ho deciso per la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 6 gennaio 2021 compreso. Il rientro nelle strutture scolastiche cittadine è previsto per il giorno 7 gennaio 2021. Si tratta di una opportunità da valutare dopo aver effettuato ulteriori valutazioni rispetto alla situazione sanitaria". Con Ordinanza numero 322, il Commissario Prefettizio di Eboli, Antonio De Iesu ha disposto ulteriore proroga fino al 7 gennaio 2021: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia. Inoltre il prefetto Francesco Russo ha nominato i due subcommissari che affiancheranno De Iesu: si tratta dei funzionari Tripodi e Amantea. A San Cipriano Picentino, il sindaco dispone "misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19. Proroga disposizioni concernenti l'attività scolastica": sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado nei plessi scolastici comunali fino al 5 gennaio 2021.

I tavoli tecnici

Il coordinamento dei Sindaci della Valle dell'Irno, riunitosi questa mattina presso il Comune di Baronissi, ha deciso la proroga della sospensione in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, fino al 22 dicembre. All'incontro erano presenti i sindaci di Baronissi Gianfranco Valiante, di Bracigliano Antonio Rescigno, di Calvanico Francesco Gismondi, di Fisciano Vincenzo Sessa, di Mercato San Severino Antonio Somma e di Pellezzano Francesco Morra. Presente in videoconferenza il sindaco di Siano Giorgio Marchese. Al momento sono 1020 i casi di contagio su tutto il territorio della Valle dell'Irno e quasi il triplo le persone poste in quarantena dall'Asl. I Sindaci, verificati i dati epidemiologici e considerato che molti studenti sono iscritti in istituti di comuni vicinori, hanno disposto in via precauzionale la sospensione dell’attività didattica in presenza, con certezza che a far data dal prossimo 7 gennaio la scuola riprenderà regolarmente per tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Stamattina si è svolto un incontro a Nocera Inferiore per fare il punto della situazione sulla riapertura delle scuole. Al termine del tavolo tecnico, il Comune ha fatto luce sullo scenariol dei prossimi giorni: "Presenti la Protezione Civile con i dirigenti comunali di settore, il comandante della Polizia Locale e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Nocera Inferiore, insieme al sindaco ed al vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, per raccogliere ogni più utile informazione in merito allo stato delle scuole in relazione alla epidemia Covid. L'amministrazione fa presente che le decisioni in merito alla riapertura delle scuole del ciclo primario è disposta dal governo centrale e in modo concorrente dal presidente della Regione Campania. Le amministrazioni comunali possono adottare provvedimenti di portata locale solo a fronte di evidenze epidemiologiche territoriali e motivate ragioni che, in via residuale, ne giustifichino l'adozione. In attesa delle imminenti determinazioni regionali sulla apertura delle scuole, l'Amministrazione comunale ha chiesto alla ASL di distretto i dati epidemiologici aggiornati per ogni più prudente valutazione". A Nocera Superiore, stop alla didattica in presenza fino al 6 gennaio 2021.