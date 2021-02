Covid a scuola: collaboratore positivo all'Alfano I, dopo i tamponi di gruppo

Il nuovo caso positivo, in città, era stato già registrato presso la scuola di Torrione Alto, a Salerno. Intanto, scuole chiuse per due giorni scuole Buonabitacolo

Il Covid non arretra, ancora positivi nelle scuole salernitane. Arrivano pessime notizie anche dall'Alfano I: un collaboratore scolastico è risultato positivo dopo lo screening di gruppo.

I dettagli

Il nuovo caso positivo, in città, era stato già registrato presso la scuola di Torrione Alto, a Salerno. Intanto, scuole chiuse per due giorni scuole Buonabitacolo. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Giancarlo Guercio per l'aumento dei casi. A Vallo della Lucania, in isolamento una classe del "Cenni-Marconi".