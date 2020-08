La scuola dopo il Covid: c'è rischio doppi turni in molti istituti salernitani

A settembre, alla ripresa delle lezioni, c'è il rischio di doppi turni in molte scuole salernitane. In 140 istituti superiori di Salerno e provincia, infatti, mancano gli spazi e occorrono lavori di adeguamento: serve ampliare le aule per accogliere circa 60mila studenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

In una intervista concessa al quotidiano Il Mattino, molti presidi hanno lanciato l'allarme: "Gli interventi costosi e mancano i fondi per realizzarli. Le promesse non sono state ancora mantenute e settembre, fischio d'inizio delle lezioni, è ormai vicino". Si rischia, dunque, una falsa partenza e anche l'assessore regionale all'istruzione, Lucia Fortini, ha manifestato perplessità. Per ovviare ai disagi, è sempre più probabile il ricorso a doppi turni e alla didattica a distanza.