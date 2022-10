Palestra scuola don Milani chiusa per infiltrazioni, Celano (Fi) scrive al sindaco

Inerrogazione del capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, in merito alla situazione della palestra dell'istituto scolastico don Milani "inutilizzabile sin dall’avvio dell’anno scolastico sembrerebbe a causa di evidenti infiltrazioni". "Gli allievi - scrive Celano - sono impossibilitati a svolgere le attività di educazione fisica".

L'interrogazione

"Sembrerebbe che l’amministrazione comunale, ad oggi, non abbia proceduto neppure ad un sopralluogo per verificare l’entità del problema e procedere ad i necessari interventi, al fine di rendere utilizzabile per gli allievi la palestra della scuola don Milani" aggiunge Celano, chiede all'ente se è a conoscenza delle condizioni di non agibilità della palestra della scuola e inoltre se l’amministrazione "ritenga una priorità consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche nei plessi scolastici cittadini e, dunque, intervenire senza più esitazione sulla palestra della scuola don Milani, al fine di consentire agli allievi di poterla finalmente utilizzare".