Scuola di Dragonea chiusa da 3 anni, il Comune ora avvia la procedura per l'incarico del nuovo direttore dei lavori

Pubblicata, oggi, la determina con la quale il Comune di Vietri provvede ad avviare la procedura di incarico al nuovo direttore tecnico dei lavori e per la sicurezza del cantiere della scuola primaria di Dragonea. Lo annuncia il Comitato Civico Dragonea che ieri aveva denunciato la chiusura del plesso scolastico da ormai 3 anni, in attesa dei lavori di adeguamento annunciati.

L'osservazione

"Siamo ancora in alto mare - commentano dal Comitato- ma adesso i nostri cittadini, le nostre mamme hanno diritto ad avere chiarezza su questa faccenda ed una tempistica certa per il completamento dei lavori. Stateci vicino. Unitum Semper Vincere", si legge in una nota.