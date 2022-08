Scuola 4.0: 37 milioni per gli istituti del salernitano

Fondi per le scuole in Campania dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Piano Scuola 4.0 Ad annunciare il via libera ai fondi

Scuola: Grant (Lega), in arrivo 202 milioni per istituti primari e secondari in Campania l'europarlamentare e coordinatore regionale della Lega in Campania Valentino Grant.

I fondi per il salernitano

37 milioni saranno destinati alla provincia di Salerno. Ogni scuola potrà decidere in autonomia come utilizzare le risorse. A disposizione di ogni istituto ci saranno strumenti di accompagnamento, come il Gruppo di supporto al Pnrr, costituito al ministero dell'Istruzione e negli Uffici scolastici regionali, oltre che la Task force scuole, gestita in collaborazione con l'Agenzia per la coesione territoriale. "Ancora una volta - spiega Grant - mentre gli altri chiacchierano, la Lega lavora per i cittadini e per dare risposte concrete alle richieste che arrivano dai territori di tutta Italia, a partire dalla nostra regione. Un passo in piu' per una scuola rinnovata e innovativa, capace di tutelare i ragazzi, le famiglie e i docenti".