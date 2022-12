Ex Scuola “Gatto”, la Regione stanzia 2 milioni di euro per la costruzione di un Polo Didattico

L’Ambito S5 di cui il Comune di Salerno è capofila ha ottenuto un finanziamento di 1.993.248,66 euro dalla Regione Campania per l’abbattimento dell’ex Scuola Alfonso Gatto in via Palo e per la costruzione, al posto del vecchio edificio, di un Polo Didattico innovativo destinato ai bambini fino a sei anni.

Il progetto

Nel nuovo edificio saranno ospitate anche le associazioni che nel vecchio plesso stanno svolgendo attività culturali, ludiche ed educative al pomeriggio. Sono complessivamente 14.871.480, euro i fondi destinati per attivare servizi sociali innovativi sul territorio. Una dotazione economica preziosa raccolta grazie all’impegno progettuale del Settore Politiche Sociali in sinergia, per gli aspetti infrastrutturali, con il Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio del Comune di Salerno.

I commenti

“Miglioriamo ulteriormente – afferma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – la nostra offerta educativa al servizio dei bambini e delle famiglie. E’ un investimento di civiltà fondamentale per il futuro della nostra comunità sempre attenta alle esigenze dei minori e alla promozione dell’eccellenza”. “La struttura sarà aperta praticamente tutto il giorno - prosegue l’assessore alle Paola De Roberto - per offrire, nella fascia pomeridiana e serale, servizi anche alla collettività grazie ad un gruppo di associazioni vivaci ed impegnate. Un perfetto esempio d’integrazione tra Scuola e Territorio”.