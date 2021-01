Scuola in presenza: troppi contagi. De Luca: "Solo il 50% degli alunni in aula e possibilità di scegliere la DAD"

Non intende restare inerme, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dinanzi all'aumento esponenziale dei contagi registrati con il ritorno delle lezioni scolastiche in presenza di questa settimana. Così, dopo la riunione di oggi con l'Unità di Crisi, il presidente ha firmato un atto di raccomandazione e richiamo relativo a nuove disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale.

Le disposizioni

De Luca, in particolare, ha disposto che la presenza in aula delle singole classi sia non superiore al 50%, con il resto degli alunni collegati on-line, preferibilmente in modalità sincrona. Il presidente ha chiesto, poi, ai dirigenti di consentire ai genitori degli alunni di poter optare per la didattica a distanza e che, in tutti i casi, sia disposta la fruizione della DAD agli alunni fragili o con familiari fragili o, ancora, in possesso di esigenze motivate in tal senso. De Luca, infine, ha disposto che non venga differenziato l'orario di ingresso degli alunni, ma che venga assicurato il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula, attraverso un sistema di rotazione.