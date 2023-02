Nuova scuola per l'infanzia a Capaccio Paestum: pubblicato il bando

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dell'appalto dei lavori di delocalizzazione, per rischio idrogeologico, della scuola per l'infanzia di Precuiali, ovvero la costruzione, in località Gromola a Capaccio Paestum, di un nuovo plesso scolastico che ospiterà i piccoli alunni. Oltre 2 milioni di euro l'importo complessivo di gara, che sarà aggiudicata con procedura aperta sulla scorta dell'offerta più vantaggiosa: c'è tempo fino al 28 marzo prossimo per la presentazione telematica.

Il cantiere

Il progetto a base di gara prevede la realizzazione di un edificio scolastico moderno, funzionale, sicuro, privo di qualsiasi barriera architettonica e soprattutto di elevate prestazioni energetiche che richiedono per il loro funzionamento un consumo energetico quasi nullo. La scuola è dimensionata per ospitare 105 alunni divisi in 4 sezioni di 27 alunni cadauna, nel rispetto del D.M. 1975. Il progetto prevede la realizzazione di un ulteriore locale a uso polivalente e di dimensioni idonee a ospitare una ulteriore sezione di 27 alunni. Il plesso sarà dotato di zone protette a cielo aperto e di aree verdi destinate alla didattica all’aperto. L’obiettivo principale dell’appalto è quello di ottenere una nuova scuola dell’infanzia che sia costruita e successivamente gestita in maniera sostenibile ed efficiente, nel rispetto del rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione e nel rispetto del benessere sociale e ambientale degli alunni e dei suoi fruitori.

Il commento

“Con la pubblicazione del bando di gara per la delocalizzazione della scuola per l’infanzia di Precuiali – dichiara il sindaco Franco Alfieri – facciamo un decisivo passo in avanti per offrire alle famiglie e ai bambini della nostra città una nuova scuola. Il nuovo edificio scolastico, moderno ed ecosostenibile, sorgerà a Gromola. L’intervento, da realizzare con fondi del PNRR, dimostra anche la capacità dell’amministrazione di Capaccio Paestum e dei nostri uffici di saper cogliere le opportunità che ci vengono offerte dall’Unione Europea”.