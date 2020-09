Scuola, a Caselle in Pittari l'inizio delle lezioni è rinviato al 28 settembre

Rientro a scuola posticipato, a Caselle in Pittari. Non il 24 settembre come stabilito dal Governatore della Regione, bensì il 28, infatti, riprenderanno le lezioni nel comune del salernitano, dove si sono registrati nuovi contagi negli ultimi giorni.

A stabilire il posticipo della data, il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo. L’ultimo giorno di scuola è fissato per il 12 giugno (30 giugno per la scuola per l’infanzia).