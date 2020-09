Inizio dell'anno scolastico: 1° campanella il 28 settembre in altri 7 comuni salernitani

Continua ad allungarsi, l'elenco delle scuole dove è stato posticipato l'inizio delle lezioni, in questo particolare anno scolastico. Per iniziare, anche a Mercato San Severino, la prima campanella non suonerà il 24 settembre, ma il 28, presso il 1° e il 2° circolo didattico e la secondaria di primo grado del San Tommaso D'Aquino.

Stessa data, fissata anche nei comuni di Omignano, Salento, Sessa, Stella, Perito e Lustra. Non è escluso che nuovi comuni, nei prossimi giorni, prenderanno le stesse decisioni relative al posticipo dell'inizio della scuola.

