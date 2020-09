Posticipato l'inizio della scuola in 11 comuni salernitani, l'elenco si allunga

Posticipo dell'inizio della scuola anche a Cannalonga: come disposto dal sindaco Carmine Laurito, la prima campanella suonerà il 28 settembre. Una decisone presa dall’Ente in ragione anche dell’utilizzo dei plessi scolastici per le prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. Dello stesso avviso, anche Battipaglia, Vibonati, Caselle in Pittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Paestum, Ascea ed Agropoli.

La protesta dei presidi

Intanto, a Montano Antilia l'apertura è stata organizzata a scaglioni, dal 24 al 28 settembre, mentre a Scafati si torna tra i banchi direttamente il 1° ottobre, sempre per via delle operazioni di sanificazione a cui occorrerà provvedere nelle scuole che sono sedi elettorali.



