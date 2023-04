Finanziamento campus scolastico, il Comune presenta ricorso dopo l'esclusione 

Il Comune di Sala Consilina ha conferito incarico legale al fine di revocare l'annullamento disposto da Inail in merito al finanziamento da 13 milioni di euro per la realizzazione di un campus scolastico nel centro cittadino.

La vicenda

Dopo una lunga querelle, infatti, Inail ha archiviato l'iniziativa proposta nell'ambito del bando (indetto nel 2016 per la realizzazione di 51 scuole innovative sul territorio nazionale) dopo la richiesta dell'ente di "definire con esattezza le strutture in base alle reali esigenze" per via dell'aumento vertiginoso dei prezzi. "La realizzazione di Scuole Innovative - si legge nella delibera - rappresenta un’iniziativa che coinvolge più soggetti e l’Inail è uno degli attori, ma non unico portatore di interessi legittimi. Questo ente ha profuso risorse e adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di un’opera strategica per l’area geografica e la popolazione interessata".