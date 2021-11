Covid e screening alla scuola media Tasso: lezioni in presenza ancora sospese

La comunicazione è stata inoltrata oggi ai docenti e alle famiglie: tenuto conto che l'esito dello screening Covid per docenti e alunni arriverà nella tarda serata di oggi o al massimo nella mattinata di domani, il dirigente scolastico della scuola media Tasso di Salerno dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per l’intero Istituto di via Iannicelli anche domani, 18 novembre. Restano interdetti anche gli spazi concessi in uso temporaneo alle associazioni esterne.



Che cosa era accaduto

Dopo i primi casi Covid, le lezioni in presenza nella scuola media “Torquato Tasso” di Salerno erano statae sospese in tutte le classi, per effettuare oggi, 17 novembre, una sanificazione straordinaria e per permettere ai docenti convocati dall’Usca di effettuare il Test (T0).