L'anno scolastico è alle porte: vertice in Prefettura per il problema trasporti

L'anno scolastico è alle porte e il rinvio al 24 settembre non ha risolto i problemi "fisici, logistici, di mobilità". A margine della presentazione dei lavori per l'impianto di videosorveglianza realizzato in zona industriale con i fondi del PON Legalità Regione Campania, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha auspicato anche "sul fronte mobilità una soluzione per un ragionevole inizio ordinario dell'anno scolastico".

Il vertice

"La città è pronta, spero che siano pronte le scuole - ha detto il primo cittadino -. In Prefettura abbiamo oggi un importante appuntamento che riguarda la mobilità. Oltre al discorso legato alla logistica, infatti, abbiamo il problema di come arrivare negli istituti scolastici. Stiamo facendo l'impossibile affinché si trovi una soluzione per un ragionevole inizio ordinario dell'anno scolastico".

