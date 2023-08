La giunta di Montecorvino Rovella ha approvato due progetti per il miglioramento della fruibilità della scuola dell'Infanzia di Corso Umberto. Il primo, finanziato con fondi del Pnrr per 172mila euro, riguarda l'adeguamento e la messa in sicurezza della mensa. Il secondo, finanziato coi fondi del Decreto Sud per 42mila euro, riguarda invece la manutenzione straordinaria di tutto l'istituto.

I progetti

"Interventi importanti - spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore all'Istruzione ed all'edilizia Scolastica, Stefania Quaranta - che confermano l'attenzione dovuta nei confronti della scuola e degli alunni del nostro territorio, che vanno messi in condizione di frequentare in piena sicurezza. Inoltre, si sta procedendo anche con gli ultimi adempimenti per l'avvio dei lavori presso gli istituti scolastici di Gauro e Iacovino. La scuola era, è e sarà sempre una priorità di questa amministrazione comunale. Con l'impegno ed il lavoro continuo abbiamo portato a casa un altro finanziamento importante per la comunità".