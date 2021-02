"No alla Dad, primaria in presenza": la protesta delle mamme di Scafati

Si sono date appuntamento nei pressi del Comune, hanno indossato la mascherina e, nel rispetto del distanziamento, hanno deciso di far conoscere al sindaco Salvati la propria opinione

Cartelli, striscioni, proteste. Alcune mamme di Scafati si sono date appuntamento nei pressi del Comune, hanno indossato la mascherina e, nel rispetto del distanziamento, hanno deciso di far conoscere al sindaco Salvati la propria opinione.

I dettagli

Le mamme si sono dirette verso la casa comunale e hanno chiesto a gran voce che le attività scolastiche procedano in presenza. Le mamme ritengono che i propri figli debbano fare immediato ritorno in classe. Proprio nell'Agro in queste ore, a Nocera Inferiore, è terminata la protesta dei genitori degli alunni che frequentano la scuola Marrazzo.





