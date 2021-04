Covid-19 tra i banchi: nuove classi in quarantena in tre comuni, la mappa

Si susseguono, gli avvisi di sospensione della didattica in presenza nei comuni salernitani, a causa della rilevazione di contagi tra alunni o personale scolastico. In particolare, a Polla, dove già erano in dad la prima e la seconda classe della scuola primaria Polla capoluogo, oggi e domani, per mancanza di personale scolastico che è in sorveglianza attiva dopo i contatti con gli alunni contagiati, anche per le altre classi è stata sospesa la didattica in presenza.

Gli altri casi

Tredici, intanto, le nuove positività registrate a Palomonte che da oggi, in via precauzionale, chiude le scuole in attesa di organizzare uno screening per la popolazione. Infine, presso il I circolo didattico di Angri “Santo Alfonso Maria Fusco”, scatta la quarantena per alunni e docenti delle classi 4° sezione a/b: disposta la sanificazione al piano secondo del padiglione e la dad. Il ritorno in aula è previsto il 26 aprile.