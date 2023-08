Pontecagnano, mensa per la scuola di via Toscana: via libera alla gara

Via libera alla realizzazione di una mensa a servizio degli istituti Perlasca (primaria) e Aquilone (infanzia) in via Toscana a Pontecagnano Faiano. Il settore Lavori Pubblici ha indetto la gara per l'affidamento dei lavori, che costeranno 779mila euro e sono stati finanziati con fondi del Pnrr.

Il progetto

I lavori, secondo l'accordo concessione, dovranno essere affidati entro il 31 agosto. Il progetto prevede la realizzazione di un edificio ad hoc: "È volontà dell’amministrazione comunale - si legge nella delibera che ha dato l'ok al progetto di fattibilità - procedere al miglioramento ed all'implementazione della dotazione di mense scolastiche e locali accessori per aumentare il grado di vivibilità alla popolazione scolastica in generale ed a quelle della scuola primaria in particolare mediante la costruzione di un nuovo edificio a ciò destinato".