Scuola: riapertura il 1° ottobre ad Eboli, data a rischio ad Agropoli

Riaprono il 1° ottobre, le scuole, ad Eboli. Il sindaco, su richiesta dei dirigenti scolastici della Città e per garantire ulteriori interventi di sicurezza e sanificazione, ha individuato una nuova data di apertura delle scuole del territorio.

Slitta, quindi, a giovedì 1° ottobre la ripresa delle attività scolastiche ebolitane. Domani mattina sarà emessa l'ordinanza sindacale.

Il caso ad Agropoli

Niente banchi monoposto al liceo scientifico statale “Alfonso Gatto” di Agropoli, intanto. Rischia di saltare l’apertura della scuola prevista per il 28 settembre: dei banchi monoposto, attesi tra il 14 e il 18 settembre, neppure l'ombra. Sono ben 1300 gli alunni disposti in aule su quattro piani che rischiano di trovarsi privi di banchi, dato che sono state liberate tutte le aule dei banchi biposto. Non si tratta dell'unica scuola in cui è emerso tale problema. L'auspicio è che i banchi giungano a giorni a destinazione.