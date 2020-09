Scuola, inizio dell'anno scolastico anche a Battipaglia e Cuccaro Vetere

Anche a Battipaglia, è stato posticipato l'inizio del nuovo anno scolastico, per tutti i cicli di istruzione, dalla scuola dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado. La sindaca Cecilia Francese, infatti, ha fissato l'inizio delle lezioni per lunedì 28 settembre, anche sulla scorta dell’incontro di martedì scorso avvenuto all’interno della casa comunale con i dirigenti scolastici dei plessi interessati agli interventi di adeguamento alle misure anti-Covid. Risulta necessario in ragione delle imminenti, prossime, tornate elettorali, previste per i giorni 20 e 21 settembre, che prevederanno l’installazione di 48 seggi elettorali all’interno della maggior parte degli edifici scolastici siti in città.Tale operazione comporterà, inevitabilmente, una sospensione dei predetti lavori di adeguamento da venerdì 18 e sino a martedì pomeriggio del 22 settembre.

Gli altri provvedimenti

Il differimento de quo, stabilito di concerto con i dirigenti scolastici, è stato poi esteso a tutti gli istituti, ivi compresi quelli di istruzione superiore, sia perché parzialmente investiti dalle operazioni elettorali nonché per garantire un raccordo ed una razionalizzazione sul territorio dei servizi dei servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico. Inoltre, sempre facendo seguito all’incontro di martedì scorso ( Verbale prot. gen. n.59403 del 16/09/2020), il Comune di Battipaglia si è impegnato a terminare i lavori del piano straordinario dei predetti interventi edilizi entro e non oltre il 25 settembre 2020. Nelle more dello stesso si è deciso di non procedere alla locazione di alcun immobile privato in considerazione delle oggettive difficoltà organizzative che ne deriverebbero in capo ai Dirigenti Scolastici, soprattutto in termini di gestione del personale scolastico. Come se non bastasse Il Comune di Battipaglia procederà alla sanificazione di tutti gli ambienti scolastici della Scuola Pubblica, dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di I grado, nella giornata di domenica 27 settembre. Infine, per agevolare ulteriormente l’inizio delle attività didattiche, verranno messi a disposizione dei dirigenti scolastici una squadra di cinque operai con in dotazione due autoveicoli adibiti al trasporto merci per lo spostamento di suppellettili (non rifiuti). E l'Ente provvederà anche a consegnare 2 mila mascherine ad ognuno dei dirigenti dei predetti istituti scolastici.

Rinvio anche a Cuccaro Vetere

Inoltre, anche il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha deciso di posticipare l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 della scuola dell’Infanzia e di quella primaria al 28 settembre, per garantire idonee misure di igienizzazione e sanificazione, dopo le elezioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.