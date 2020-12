Scuola, il 9 dicembre a Salerno si torna tra i banchi alle elementari e all'asilo

Si torna a scuola, dal prossimo mercoledì 9 dicembre a Salerno: i nidi, le scuole dell'infanzia e le prime elementari, dopo la verifica dell'esito dell'attività di monitoraggio condotta dall'Asl (e proseguita nelle more dell'ulteriore sospensione dal 24 novembre al 7 dicembre disposta con ordiananza sindacale), ha evidenziato un incoraggiante calo dell'indice di contagio.

La situazione, grazie alle restrizioni e limitazioni messe in campo, ha avuto un'evoluzione positiva che consente pertanto la riapertura in sicurezza delle classi di questo segmento della popolazione scolastica. "Anche questa, come ogni decisione, è stata assunta dall'Amministrazione Comunale di Salerno in base a criteri scientifici oggettivi e non a proclami ideologici e propagandistici. - si legge sulla nota del Comune di Salerno - Questa attività di verifica e la successiva decisione si sono sviluppate in un clima di grande collaborazione. Dirigenti scolastici, docenti, famiglie hanno dimostrato grande spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Dobbiamo fare gioco di squadra per assicurare la piena ripresa in aula di tutte le attività didattiche anche per le altre classi e cicli di studio. Sarà la nostra priorità assoluta anche nelle prossime settimane dove il lavoro continuerà senza sosta".

L'appello contro le polemiche