Covid-19 alla Calcedonia, sospesa la didattica in presenza anche al plesso dei Salesiani

Non solo il plesso Calcedonia, ma anche quello dei Salesiani sospende le lezioni in presenza per i contagi da Covid-19. Lo ha reso noto la dirigente scolastica, Mirella Amato, tra i positivi riscontrati nell'istituto comprensivo. La dirigente ha chiesto agli Enti competenti un urgente chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti i docenti dell'Istituto Comprensivo che effettuano servizio su entrambi i plessi della Scuola Secondaria. Infatti, si chiede nello specifico, se tali docenti che effettuano servizio su entrambi i due plessi siano stati posti dal Dipartimento in quarantena fiduciaria o, al contrario, debbano effettuare servizio presso la sede dei Salesiani.

La decisione

In considerazione della delicatezza della questione, con possibili riverberi di ordine giuridico e, soprattutto, possibili effetti sulla salute degli alunni e del Personale scolastico, interpretando estensivamente il Provvedimento definito, la dirigente dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza anche nel plesso della Scuola Secondaria dei Salesiani ed il prosieguo della DAD. Infine, la dirigente ha disposto una radicale disinfezione di tutti gli ambienti interessati da parte del personale scolastico.