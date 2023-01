Scuola Ipi Stella di Battipaglia, la preside rassicura: "Sarà ricostruita con i fondi del Pnrr"

Il plesso dell’infanzia “Ipi Stella” di Battipaglia sarà abbattuta e poi ricostruita grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). A confermalo è la dirigente dell'istituto comprensivo Alfonso Gatto Cristina Sorgente, che interviene nel dibattito apertosi in città sul futuro della struttura. “Questa scuola, che versa in condizioni precarie, grazie ai finanziamenti legati al Pnrr, sarà abbattuta e ricostruita secondo le più recenti disposizioni dell’edilizia scolastica e diventerà davvero una scuola a misura di bambino, tenendo in considerazione tutte le necessità legate a questa fascia di età. I tempi di realizzazione rientreranno in quelli brevi previsti dallo stesso Pnrr”.

Primi incontri e sopralluoghi

Già da qualche mese la dirigenza ha avuto contatti con l’amministrazione comunale per individuare altri locali in cui possano essere trasferite le sezioni della scuola dell’Infanzia. Nella giornata di ieri c’è stato un ulteriore incontro con la sindaca Cecilia Francese, l’ingegnere Carmine Salerno ed altri tecnici, ma anche con la responsabile del plesso, Filomena Capone, e l’assessore alle politiche sociali, Francesca Giugliano. Si sono visionati i progetti per apportare, eventualmente, ulteriori modifiche ai locali di pertinenza dell’I.C. “A. Gatto” e discutere dei tempi di attuazione delle stesse e si sono vagliate alcune soluzioni alternative.Sono stati effettuati altri sopralluoghi presso la scuola Primaria Monsignor Vicinanza per verificare la possibilità di recuperare, con interventi di edilizia, le aule necessarie ad ospitare le sezioni di Scuola dell’Infanzia e presso la Parrocchia Maria SS. del Carmine, dove alla presenza di Don Ezio Miceli, delegato dal parroco don Marcello De Maio, si è potuta rilevare la disponibilità di alcuni locali da poter utilizzare in caso di effettiva necessità.

Le rassicurazioni del preside: