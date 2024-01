Razionalizzazione della rete scolastica: tavolo al Comune sulla "Vicinanza - Pirro", soddisfatta la dirigente

Ha espresso soddisfazione e gratitudine, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Vicinanza - Pirro, Sabrina Rega, al sindaco Vincenzo Napoli, il Capo Staff Vincenzo Luciano, all’assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone e alla Consigliera Comunale Vittoria Cosentino, per l'attenzione rivolta alla razionalizzazione della rete scolastica salernitana, attraverso un tavolo tecnico convocato d’urgenza, questa mattina, a Palazzo di Città.

Alla riunione, oltre agli esponenti dell'Amministrazione, hanno partecipato anche i rappresentanti di altre scuole del centro cittadino coinvolte nell’organizzazione. "Ci riteniamo molto soddisfatti per il proficuo confronto che sicuramente porterà l’Amministrazione Comunale a prendere una saggia e lungimirante decisione nell’interesse della nostra scuola, cui ci rimetteremo in ogni caso, consapevoli del fatto che la stessa sarà stata sicuramente assunta in modo ponderato nell’interesse delle istituzioni scolastiche e dei giovani discenti", ha concluso la dirigente.