Edilizia scolastica: Alfieri visita alcuni plessi di Scafati, Angri e Sarno

Oggi il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha effettuato un sopralluogo in alcuni edifici scolastici dell’Agro Nocerino Sarnese. In particolare ha visitato il liceo scientifico Caccioppoli di Scafati, il liceo Don Carlo La Mura di Angri e la Cittadella scolastica di Sarno.

I lavori annunciati

“È la prima visita che faccio - dichiara il presidente Alfieri - presso gli Istituti scolastici di pertinenza provinciale, per verificare lo stato delle cose e rendermi conto da vicino delle problematiche esistenti nelle nostre comunità scolastiche, per intervenire conseguentemente con le relative soluzioni. Ho incontrato i dirigenti e gli studenti insieme agli amministratori comunali. Ho già precisato, a iniziare dalle mie linee programmatiche, che considero la scuola una priorità. Va tutelato innanzitutto il diritto allo studio dei nostri ragazzi e ovviamente il diritto alla sicurezza, per questo è importante fare adeguati interventi di riqualificazione e assicurare edifici scolatici moderni e dignitosi. Al Caccioppoli per esempio va completata la palestra, mentre al Liceo La Mura bisogna fare lavori urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. A Sarno invece proseguono i lavori del primo lotto del polo scolastico, una grande opera che la Provincia sta realizzando per un importo complessivo di 7 milioni di euro e che sarà al servizio della formazione delle nuove generazioni, non solo di Sarno, ma dell'intero Agro Nocerino Sarnese".