Scuole Aperte in Campania, incontro col Prefetto: "Applicare correttamente i protocolli di sicurezza”

Questa mattina, due delegazioni dell’Associazione Scuole Aperte Campania sono state ricevute, in contemporanea, dai Prefetti di Napoli, Marco Valentini, e Salerno, Francesco Russo, ai quali è stata consegnata una lettera indirizzata ai Presidenti Mattarella e Draghi, oltre che ai Ministri dell’Istruzione e della Salute e al Garante per l’Infanzia e l’adolescenza.

La proposte

La stessa lettera è stata trasmessa anche ai Prefetti di Caserta, Avellino e Benevento. Nel documento viene chiesto, tra le altre cose: “un’azione decisa da parte del Governo affinché, esercitando appieno le sue competenze, richiami, in tutte le opportune sedi istituzionali, la Regione Campania al rispetto rigoroso della normativa nazionale e della Costituzione italiana; l’intervento dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, perché tuteli con forza i diritti dei minori, che sono stati i soggetti più deboli e più penalizzati dalla pandemia; l’adozione di un protocollo nazionale per la gestione dei casi di positività al Covid 19 in ambito scolastico, che preservi il più possibile l’attività didattica in presenza, riducendo al minimo indispensabile le quarantene per allievi e docenti, sull’esempio di quanto avviene negli altri Paesi europei, nonché in alcune regioni italiane (ad esempio: il Veneto)”. L’ Associazione Scuole Aperte Campania, inoltre, si è resa disponibile a fornire la “più ampia collaborazione alle istituzioni, al fine di garantire un sereno svolgimento sia della parte finale dell’anno scolastico in corso, sia di quello che inizierà a settembre 2021”. A tal proposito, l’Associazione ha manifestato la propria volontà, accolta positivamente dai Prefetti, di poter dare il “proprio contributo anche ai prossimi tavoli istituzionali aventi ad oggetto l’organizzazione dell’attività scolastica”.