Emergenza Covid, i sindaci della comunità montana Alto e Medio Sele Tanagro: "Si torna in classe dal 17 gennaio"

Le scuole riapriranno il 17 gennaio nei territori afferenti alla comunità montana Alto e Medio Sele Tanagro: i sindaci, riuniti in web conference, dopo aver auspicato che la popolazione scolastica sfruttasse l'ultima settimana di dad per provvedere alle vaccinazioni, hanno deciso per la ripresa delle attività in presenza, non senza poche preoccupazioni.

La decisione

Con cadenza settimanale, i primi cittadini, hanno fatto sapere, si riuniranno per monitorare la situazione e ricorrere, eventualmente, a nuovi provvedimenti a tutela della salute pubblica.