Stop all'erogazione idrica, chiuse le scuole nelle zone collinari di Salerno

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha emesso un'ordinanza che dispone la chiusura di alcuni istituti scolastici dei rioni collinari per venerdì 24 marzo. Il provvedimento si è reso necessario a causa della sospensione dell'erogazione idrica prevista per la stessa giornata.

Le scuole chiuse

L'ordinanza dispone la chiusura dalle ore 7 della direzione didattica dell'Istituto Comprensivo Ogliara, del plesso dell'infanzia Ogliara e della scuola secondaria di I grado Ogliara in via Postiglione e in via Ogliara. Chiusura anche per la scuola primaria in via Sant'Angelo, per l'asilo nido Iandolo in località Pastorano nonché la chiusura dalle ore 14 della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado Piegolelle e della scuola primaria Casa Polla.